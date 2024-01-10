МО: ВСУ потеряли до 40 бойцов и три автомобиля на Запорожском направлении

Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Запорожском направлении. Потери украинской армии составили до 40 военнослужащих, а также три автомобиля.

AP

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, подразделения ВС России отразили атаку противника в районе населённого пункта Работино, а также нанесли поражение ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. «Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля», — гласит текст сообщения. Ранее стало известно, что ВС России нанесли огневое поражение 12 бригадам ВСУ. Общие потери противника составили до 595 военнослужащих.