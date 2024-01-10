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«СТРАНА.ua»: в Варшаве сняли на видео военкома, выписывающего повестку украинцу

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Украинское издание «СТРАНА.ua» пишет, что сотрудники украинских военкоматов, предположительно, начали раздавать повестки в Варшаве.
«СТРАНА.ua»: в Варшаве сняли на видео военкома, выписывающего повестку украинцу
  • Gettyimages.ru

Издание опубликовало кадры, предположительно, снятые в Польше, на которых зафиксировано, как некий мужчина в военной в форме выписывает повестку человеку и призывает его как можно скорее вернуться на Украину.

Рядом находится автомобиль с чёрными номерами, которыми в Украине пользуются военные.

«В соцсетях не исключают, что видео может быть чьей-то шуткой», — добавляет портал.

Ранее консульство Украины в Великобритании призвало украинских граждан, находящихся за границей, встать на военный учёт.

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