Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учёт

Консульство Украины в Великобритании призвало украинских граждан, находящихся за границей, встать на военный учёт.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

В консульстве напомнили, что согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане должны встать на военный учёт по месту консульского отделения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в случае отъезда с украинской территории на срок более трёх месяцев.

Там отметили, что гражданам даётся на это неделя с момента прибытия в страну проживания.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.