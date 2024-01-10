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Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учёт

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Консульство Украины в Великобритании призвало украинских граждан, находящихся за границей, встать на военный учёт.
Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев встать на военный учёт
  • AP

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

В консульстве напомнили, что согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане должны встать на военный учёт по месту консульского отделения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в случае отъезда с украинской территории на срок более трёх месяцев.

Там отметили, что гражданам даётся на это неделя с момента прибытия в страну проживания.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.

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