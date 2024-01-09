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Президент Грузии заявила, что всегда считала Россию врагом

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она и её предки всегда считали Россию врагом.
Президент Грузии заявила, что всегда считала Россию врагом
  • AFP
  • © Georgian parliament

По её словам, некоторые жители Грузии не осознают этого, а ряд грузин не хотят понимать, что Москва якобы является врагом Тбилиси.

«Но это факт… Во всём прослеживается этот факт», — приводит заявление Зурабишвили издание «Грузия Online».

Ранее президент Грузии дала интервью телеканалу CBS на английском языке. Политик заявила, что её нервирует, когда в республике говорят на русском языке, «на языке врага».

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе счёл фашистскими заявления Зурабишвили о людях, которые говорят в Грузии по-русски.

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