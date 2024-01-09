Минобороны России сформирует серийную линейку от сверхмалых до тяжёлых БПЛА

Минобороны России сформирует серийную линейку от сверхмалых до тяжёлых ударных беспилотников.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС России.

Он отметил, что будут наращиваться поставки образцов дронов, которые наиболее востребованы.

«В частности, (будем. — RT) формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжёлых ударных», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что Россия поддерживает на высоком уровне боеготовность ядерной триады, это обеспечивает стратегический баланс в мире.

По его словам, Вооружённые силы России продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине.