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Шойгу: ВС России продолжат достигать целей спецоперации на Украине

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Вооружённые силы России продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Об этом он сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Ранее Шойгу отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

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