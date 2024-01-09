Шойгу: ВС России продолжат достигать целей спецоперации на Украине
Вооружённые силы России продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Об этом он сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Ранее Шойгу отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
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