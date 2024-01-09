Божена Рынска назвала проживающих в Латвии русских неграждан «животными»

Сбежавшая из России колумнистка Божена Рынска, которая выступает против СВО, назвала русских неграждан, проживающих в Латвии, «кончеными животными» и «днищем».

Такое заявление она сделала в интервью заблокированному в России изданию «Новая газета Европа».

«Сколько я сотрудничала с латышами — люди. Неграждане вот эти, сколько я поменяла курьеров, доставщиков — животные... Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского Союза, и потомки вот этих неграждан, среди них — огромное количество днища», — сказала колумнистка.

Также она заявила о желании отказаться от гражданства России.

Кроме того, Божена Рынска призналась, что сама плохо владеет латышским языком.

Ранее RT писал, что латвийская «Новая газета Европа», созданная после закрытия одноимённого российского издания, за неполный 2022 год получила €953 тыс. в виде грантов и субсидий от неназванных организаций.

В сентябре 2022 года Верховный суд России отозвал лицензию у «Новой газеты».