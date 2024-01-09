В Курской области с начала СВО зафиксировали 1,9 тысячи обстрелов

В Курской области с начала специальной военной операции (СВО) зафиксировали более 1,9 тыс. обстрелов со стороны украинских войск.

Об этом сказал в ходе оперативного совещания регионального правительства губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, с начала января 2024 года произошло восемь обстрелов региона.

«А если считать всего с начала специальной военной операции, 1906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — цитирует Старовойта ТАСС.

По его словам, всего из-за обстрелов пострадали 68 мирных жителей, восемь гражданских лиц погибли.

3 января сообщалось, что в Железногорском районе Курской области подстанция получила повреждения из-за воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины.