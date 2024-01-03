Старовойт: в Курской области повреждена подстанция из-за атаки ВСУ

В Железногорском районе Курской области подстанция получила повреждения из-за воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в результате пропало электричество в жилых домах в нескольких населённых пунктах.

В Железногорске произошёл прорыв теплотрассы, 17 многоквартирных домов остались без отопления.

По словам главы региона, подстанцию подключат по резервной схеме.

Последствия атаки устраняются.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области в двух частных домах села Солоти Валуйского городского округа были выбиты окна и посечена кровля.