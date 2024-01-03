Старовойт: в Курской области повреждена подстанция из-за атаки ВСУ
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Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате пропало электричество в жилых домах в нескольких населённых пунктах.
В Железногорске произошёл прорыв теплотрассы, 17 многоквартирных домов остались без отопления.
По словам главы региона, подстанцию подключат по резервной схеме.
Последствия атаки устраняются.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области в двух частных домах села Солоти Валуйского городского округа были выбиты окна и посечена кровля.