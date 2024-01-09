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Премьер Каллас: Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн

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Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в размере почти €500 млн.
Премьер Каллас: Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Konstantin Sednev

Её слова приводит портал государственного телерадиовещания ERR.

«С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти €500 млн», — сказала Каллас.

Премьер добавила, что следующие четыре года Эстония намерена продолжить оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от эстонского ВВП.

Ранее стало известно, что более 1,3 тыс. военнослужащих ВС Украины прошли обучение в Эстонии с февраля 2022 года.

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