Премьер Каллас: Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в размере почти €500 млн.

Её слова приводит портал государственного телерадиовещания ERR.

«С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти €500 млн», — сказала Каллас.

Премьер добавила, что следующие четыре года Эстония намерена продолжить оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от эстонского ВВП.

Ранее стало известно, что более 1,3 тыс. военнослужащих ВС Украины прошли обучение в Эстонии с февраля 2022 года.