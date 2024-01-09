Премьер Каллас: Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн
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Её слова приводит портал государственного телерадиовещания ERR.
«С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти €500 млн», — сказала Каллас.
Премьер добавила, что следующие четыре года Эстония намерена продолжить оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от эстонского ВВП.
Ранее стало известно, что более 1,3 тыс. военнослужащих ВС Украины прошли обучение в Эстонии с февраля 2022 года.