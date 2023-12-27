Минобороны Эстонии с февраля 2022 года обучило более 1300 военных ВСУ

Более 1300 военнослужащих ВС Украины прошли обучение в Эстонии с февраля 2022 года.

Об этом, как сообщает ERR, заявил пресс-секретарь эстонского Министерства обороны Роланд Муроф.

«С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат», — сказал он.

Муроф уточнил, что, в частности, в обучение входила базовая подготовка военнослужащего, тренировки артиллеристов, снайперов и кибервойск.

Он также заявил, что Минобороны Эстонии подало заявку на частичное возмещение расходов от ЕС, но пока никаких выплат не было.

21 декабря начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что около 100 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины прошли обучение в США и странах Европы.