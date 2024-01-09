NYT: планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии.

Об этом пишет газета New York Times.

«Они посылают их... по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада», — рассказал солдат 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным «Кит».

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.