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NYT: планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

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Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии.

Об этом пишет газета New York Times.

«Они посылают их... по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада», — рассказал солдат 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным «Кит».

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

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