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Политолог Карасёв: Украина не может производить оружие из-за ударов ВС России

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Удары России могут лишить Украину боевых возможностей. Такое мнение выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«У Украины не будет... оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками», — заявил он в интервью украинскому телеканалу «Град».

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что российские военные одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК.

Бывший главнокомандующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что кошмарный сценарий для Украины и украинских вооружённых сил становится реальностью.

Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.

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