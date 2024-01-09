Политолог Карасёв: Украина не может производить оружие из-за ударов ВС России
«У Украины не будет... оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками», — заявил он в интервью украинскому телеканалу «Град».
Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что российские военные одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК.
Бывший главнокомандующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что кошмарный сценарий для Украины и украинских вооружённых сил становится реальностью.
Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.