Бывший главнокомандующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что кошмарный сценарий для Украины и украинских вооружённых сил становится реальностью.

Об этом он заявил в беседе с изданием RND.

«Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью», — сказал он.

Как напомнил Ходжес, у украинской армии практически закончились запасы боеприпасов, а страны Европы и Соединённые Штаты не выражают желания увеличить их производство для ВСУ.

В материале отмечается, что украинские командиры на некоторых участках фронта не знают, на протяжении какого времени смогут удерживать позиции.

Ранее СМИ писали, что военнослужащие Вооружённых сил Украины пожаловались на серьёзную нехватку оружия и усталость на фронте.