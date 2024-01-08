Военнослужащие Вооружённых сил Украины пожаловались на серьёзную нехватку оружия и усталость на фронте, пишет издание Le Point.

«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно», — рассказал изданию один из украинских военных.

Он отметил, что сложившаяся ситуация требует немедленного решения со стороны украинского руководства.

Как пишет издание, на фоне таких проблем ВСУ российская армия усилила натиск на Восточном фланге фронта.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.