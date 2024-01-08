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Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на нехватку оружия и усталость на фронте

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины пожаловались на серьёзную нехватку оружия и усталость на фронте, пишет издание Le Point.
Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на нехватку оружия и усталость на фронте
  • globallookpress.com
  • © Peter Druk/XinHua

«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно», — рассказал изданию один из украинских военных.

Он отметил, что сложившаяся ситуация требует немедленного решения со стороны украинского руководства.

Как пишет издание, на фоне таких проблем ВСУ российская армия усилила натиск на Восточном фланге фронта.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

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