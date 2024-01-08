Пасечник: в Рубежном в ЛНР произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в населённом пункте Рубежное произошёл нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 с самолёта Воздушно-космических сил России.

Об этом он написал в Telegram.

«Над городом Рубежное произошёл внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — говорится в сообщении.

По словам Пасечника, пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что жителей ближайших к месту происшествия домов эвакуировали.

Ранее Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса во время полёта самолёта российских воздушно-космических сил произошёл в Воронежской области.