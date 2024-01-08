Пасечник: в Рубежном в ЛНР произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса
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Об этом он написал в Telegram.
«Над городом Рубежное произошёл внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — говорится в сообщении.
По словам Пасечника, пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что жителей ближайших к месту происшествия домов эвакуировали.
Ранее Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса во время полёта самолёта российских воздушно-космических сил произошёл в Воронежской области.