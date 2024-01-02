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Минобороны: нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в Воронежской области

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Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса во время полёта самолёта российских воздушно-космических сил произошёл в Воронежской области.
Минобороны: нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в Воронежской области
  • РИА Новости

ЧП произошло над населённым пунктом Петропавловка.

В результате повреждения получили шесть частных строений.

По данным министерства, никто не пострадал.

В свою очередь, губернатор региона Александр Гусев рассказал в своём Telegram-канале, что на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, включая пансионат в Коротояке.

Он добавил, что поручил в максимально короткие сроки выплатить компенсации и решить вопрос со строительством нового жилья для пострадавших.

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