Аналитик Меркурис: Россия вытолкнет ВСУ на запад в ответ на теракты Киева
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Duran.
По его словам, российская сторона «ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно».
«Продолжит свою военную операцию и выдавит противника всё дальше и дальше на запад», — заявил он.
Ранее журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.
Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ на передовой.