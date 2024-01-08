Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что российская армия будет последовательно выталкивать ВСУ на запад в ответ на террористические атаки Киева.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, российская сторона «ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно».

«Продолжит свою военную операцию и выдавит противника всё дальше и дальше на запад», — заявил он.

Ранее журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ на передовой.