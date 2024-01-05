Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.

В интервью телеканалу Welt он назвал невозможным возвращение всех утраченных земель.

По мнению журналиста, такой план обречён на провал, так как для его осуществления у украинской армии не было достаточного количества бойцов, оружия и возможностей.

«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тыс. солдат. Откуда? Откуда они придут?» — отметил Шварцкопф.

Ранее Минобороны России заявило, что украинская армия за неделю потеряла на Донецком направлении почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными.