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Welt: Украине необходимо смириться с потерей территорий

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Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что у Украины никогда не получится вернуть себе потерянные территории, поэтому Киеву придётся смириться с этим.
Welt: Украине необходимо смириться с потерей территорий
  • Gettyimages.ru

В интервью телеканалу Welt он назвал невозможным возвращение всех утраченных земель.

По мнению журналиста, такой план обречён на провал, так как для его осуществления у украинской армии не было достаточного количества бойцов, оружия и возможностей.

«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тыс. солдат. Откуда? Откуда они придут?» — отметил Шварцкопф.

Ранее Минобороны России заявило, что украинская армия за неделю потеряла на Донецком направлении почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными.

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