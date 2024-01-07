На Украине предупредили о возможных отключениях электричества в ближайшие дни

На Украине возможны отключения электроэнергии из-за ожидающихся морозов. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Начиная, скорее всего, с воскресенья будем иметь дефицит мощности энергосистемы от 2ГВт и больше», — приводит РИА Новости его слова в эфире украинского телеканала «Первый».

Омельченко подчеркнул, что Украина может восполнить дефицит за счёт импорта электроэнергии.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования тепловой электростанции в одной из восточных областей Украины.