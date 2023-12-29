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«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины

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Повреждение оборудования тепловой электростанции выявлено в одной из восточных областей Украины. Информацию об этом предоставила энергетическая компания «Укрэнерго».
«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

В распространённом пресс-службой компании сообщении указывается, что на ТЭС есть повреждения оборудования. Однако о каком именно оборудовании идёт речь, а также о характере повреждений не сообщается.

«В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — уточнили в энергокомпании.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.

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