«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины
- AFP
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В распространённом пресс-службой компании сообщении указывается, что на ТЭС есть повреждения оборудования. Однако о каком именно оборудовании идёт речь, а также о характере повреждений не сообщается.
«В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — уточнили в энергокомпании.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.