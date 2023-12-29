Производственное предприятие получило повреждения в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.
- AP
«(Повреждено. — RT) производственное предприятие города Харькова», — цитирует его ТАСС.
Ранее Терехов сообщил, что за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.
По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.
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