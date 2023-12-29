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Производственное предприятие получило повреждения в Харькове

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.
Производственное предприятие получило повреждения в Харькове
  • AP

«(Повреждено. — RT) производственное предприятие города Харькова», — цитирует его ТАСС.

Ранее Терехов сообщил, что за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.

По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

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