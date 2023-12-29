Производственное предприятие получило повреждения в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.

AP

«(Повреждено. — RT) производственное предприятие города Харькова», — цитирует его ТАСС. Ранее Терехов сообщил, что за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов. По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.