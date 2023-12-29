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Мэр Харькова сообщил о 12 прилётах по городу за утро

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Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.
Мэр Харькова сообщил о 12 прилётах по городу за утро
  • AP

Об этом он сообщил в своём Telegram. По словам градоначальника, возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Также украинское издание «Общественное. Новости» проинформировало о взрывах в Хмельницкой области.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о взрывах в украинской столице.

По всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.

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