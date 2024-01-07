В каждой украинской роте есть те, кто не хочет отправляться воевать за Крынки на левобережье Днепра — некоторые кончают жизнь самоубийством, заявили офицеры ВСУ.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте... Но есть и совсем жёсткие отказники — доходит порой до суицида», — заявил один из офицеров изданию «СТРАНА.ua».

По словам собеседников издания, многие военные не понимают, зачем им удерживать этот плацдарм. Кроме того, как выяснилось, среди офицеров так же немало отказников.

«В отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на «ноль», — заявил украинский офицер.

Ранее командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что в ВСУ не могут справиться с отказниками на фронте, так как они избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что из общей численности украинских войск почти в 1 млн человек в боевых действиях участвуют только 300 тыс. военных.