RT в Telegram
Подпишись

Офицеры ВСУ заявили, что некоторые кончают с собой, чтобы не воевать в Крынках

Короткая ссылка
В каждой украинской роте есть те, кто не хочет отправляться воевать за Крынки на левобережье Днепра — некоторые кончают жизнь самоубийством, заявили офицеры ВСУ.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте... Но есть и совсем жёсткие отказники — доходит порой до суицида», — заявил один из офицеров изданию «СТРАНА.ua».

По словам собеседников издания, многие военные не понимают, зачем им удерживать этот плацдарм. Кроме того, как выяснилось, среди офицеров так же немало отказников. 

«В отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на «ноль», — заявил украинский офицер.

Ранее командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что в ВСУ не могут справиться с отказниками на фронте, так как они избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что из общей численности украинских войск почти в 1 млн человек в боевых действиях участвуют только 300 тыс. военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить