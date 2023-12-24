В ВСУ не могут справиться с отказниками на фронте, так как они избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

«У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Губаренко пояснил, что для привлечения солдата ВСУ к ответственности за отказ выполнить приказ необходимо от двух недель до месяца, но даже после этого военный может избежать наказания за счёт «лазеек» в законах.

Он добавил, что возбуждённых уголовных дел по факту неподчинения приказам много, и некоторые из них тянутся ещё с прошлого года.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что из общей численности украинских войск почти в 1 млн человек в боевых действиях участвуют только 300 тыс. военных.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского.