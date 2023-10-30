Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского
Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.
«Люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», — сказал экс-советник.
Ранее Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на фронте.
Также сообщалось, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении.