Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

«Люди определились, которые не умеют стрелять, которые не воевали, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», — сказал экс-советник.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на фронте.

Также сообщалось, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении.