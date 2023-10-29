Генерал Кривонос: Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении

Владимир Зеленский не смог подготовить оборону армии Украины на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артёмовском, когда город не был готов к обороне. Что мешало провести такие работы на Купянском направлении?» — сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

По его словам, можно было соорудить линию блиндажей и «зубов дракона» до Харькова.

Он отметил, что украинское правительство не занималось военной промышленностью.

27 октября сообщалось, что Вооружённые силы России в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском направлении.