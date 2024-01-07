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Военные священники провели рождественские богослужения на передовой

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Военные священники посетили подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении и провели рождественские богослужения для бойцов в полевых храмах и на передовой.

Как сообщает Минобороны России, священнослужители привезли с собой Преждеосвящённые Дары, чтобы бойцы могли приступить к таинству причастия.

«Церковные праздники на самом деле вдохновляют человека на духовные подвиги. А именно с духовных подвигов начинаются и другие подвиги, в том числе спасение Отечества», — заявил отец Александр.

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. RT вёл прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.

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