Представитель ВСУ заявил, что не видел заявлений Дании о сроках поставок F-16

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона заявил, что не видел официальных заявлений Дании о сроках передачи F-16 Киеву.

«Смотрим на сайт Министерства обороны Дании — ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники», — цитирует его украинское издание «Украинская правда».

Игнат ещё раз подчеркнул, что официальных заявлений о сроках поставок не было. По его словам, передача истребителей ожидается весной.

Ранее газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны сообщала, что Дания задерживает доставку первых F-16 на Украину до полугода.

Чешский полковник в запасе Зденек Петраш заявил, что ВС Украины не получат никаких преимуществ после поставок истребителей США F-16.