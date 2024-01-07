Представитель ВСУ заявил, что не видел заявлений Дании о сроках поставок F-16
«Смотрим на сайт Министерства обороны Дании — ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники», — цитирует его украинское издание «Украинская правда».
Игнат ещё раз подчеркнул, что официальных заявлений о сроках поставок не было. По его словам, передача истребителей ожидается весной.
Ранее газета Berlingske со ссылкой на Минобороны страны сообщала, что Дания задерживает доставку первых F-16 на Украину до полугода.
Чешский полковник в запасе Зденек Петраш заявил, что ВС Украины не получат никаких преимуществ после поставок истребителей США F-16.