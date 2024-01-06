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Spectator: фактический раздел Украины — единственное решение для Запада

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Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для стран Запада, которые не хотят начинать широкомасштабный конфликт с Россией.
Spectator: фактический раздел Украины — единственное решение для Запада
  • AP

Такое мнение в статье для издания The Spectator высказал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.

По мнению обозревателя, отсутствие поражения в конфликте означает победу для президента России Владимира Путина. Кроме того, в статье отмечается, что американский лидер Джо Байден не смог мобилизовать необходимую политическую волю, чтобы либо сделать из украинского кризиса «глобальную войну за демократию», либо превратить Запад в арсенал Украины.

«В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий», — отметил Мэттьюс.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.

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