Spectator: фактический раздел Украины — единственное решение для Запада

Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для стран Запада, которые не хотят начинать широкомасштабный конфликт с Россией.

Такое мнение в статье для издания The Spectator высказал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.

По мнению обозревателя, отсутствие поражения в конфликте означает победу для президента России Владимира Путина. Кроме того, в статье отмечается, что американский лидер Джо Байден не смог мобилизовать необходимую политическую волю, чтобы либо сделать из украинского кризиса «глобальную войну за демократию», либо превратить Запад в арсенал Украины.

«В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий», — отметил Мэттьюс.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.