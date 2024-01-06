Spectator: фактический раздел Украины — единственное решение для Запада
- AP
Такое мнение в статье для издания The Spectator высказал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.
По мнению обозревателя, отсутствие поражения в конфликте означает победу для президента России Владимира Путина. Кроме того, в статье отмечается, что американский лидер Джо Байден не смог мобилизовать необходимую политическую волю, чтобы либо сделать из украинского кризиса «глобальную войну за демократию», либо превратить Запад в арсенал Украины.
«В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий», — отметил Мэттьюс.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.