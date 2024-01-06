Британский аналитик Меркурис: Россия ещё не била по Украине самой мощной ракетой

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России пока не применяли ракеты «Циркон» для ударов по военным объектам на территории Украины.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Русские ещё не применили свою самую передовую ракету «Циркон», которую, как мы знаем, уже начали производить серийно», — подчеркнул аналитик.

По словам Меркуриса, траекторию этой гиперзвуковой ракеты предугадать невозможно.

Ранее он заявил, что в странах Европейского союза наблюдаются признаки паники после ракетных ударов ВКС России по военным объектам украинской армии на Украине.

Также бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины.