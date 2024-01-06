Аналитик Меркурис: в ЕС началась паника после ударов России по Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в странах Европейского союза наблюдаются признаки паники после ракетных ударов ВКС России по военным объектам украинской армии на Украине.

В эфире YouTube-канала Danny Haiphong он отметил, что российская армия нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре Украины. При этом Запад «очень кропотливо» работал над созданием системы противовоздушной обороны для Киева, однако она тоже была разрушена.

«Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — добавил Меркурис.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины.