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Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины

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Бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале рассказал, что целью российских ударов были украинские силы ПВО и инфраструктура.
Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины
  • РИА Новости

«Россия нанесла удар с целью... выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для её уничтожения», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал целью российских ударов украинские инфраструктурные сооружения и военные объекты.

По его мнению, Россия провела классическую операцию по перегрузке средств ПВО ВСУ.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.

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