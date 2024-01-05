Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины

Бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале рассказал, что целью российских ударов были украинские силы ПВО и инфраструктура.

«Россия нанесла удар с целью... выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для её уничтожения», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал целью российских ударов украинские инфраструктурные сооружения и военные объекты.

По его мнению, Россия провела классическую операцию по перегрузке средств ПВО ВСУ.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.