Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины
- РИА Новости
«Россия нанесла удар с целью... выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для её уничтожения», — цитирует его РИА Новости.
Он также назвал целью российских ударов украинские инфраструктурные сооружения и военные объекты.
По его мнению, Россия провела классическую операцию по перегрузке средств ПВО ВСУ.
Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах.