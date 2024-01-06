В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Администрация украинского села Пушкино на Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату.

Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации» в Facebook* «Декоммунизация. Украина». В группе назвали это решение «суперкринжовой новостью» и посоветовали СБУ «провести профилактическую беседу» со старостой села и главами общины.

Позже в группе в Facebook появился ещё один пост, в котором администраторы попросили написать комментарии о необходимости сноса памятника, так как люди придерживаются другого мнения.

Ранее памятник офицеру Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве.

Примечательно, что от демонтажа монумент защищал статус объекта культурного наследия. Однако после в Минкультуры Украины призвали исключить из государственного реестра ряд монументов, включая и памятник Щорсу.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.