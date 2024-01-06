RT в Telegram
Подпишись

В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Короткая ссылка
Администрация украинского села Пушкино на Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату.

Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации» в Facebook* «Декоммунизация. Украина». В группе назвали это решение «суперкринжовой новостью» и посоветовали СБУ «провести профилактическую беседу» со старостой села и главами общины.

Позже в группе в Facebook появился ещё один пост, в котором администраторы попросили написать комментарии о необходимости сноса памятника, так как люди придерживаются другого мнения.

Ранее памятник офицеру Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве.

Примечательно, что от демонтажа монумент защищал статус объекта культурного наследия. Однако после в Минкультуры Украины призвали исключить из государственного реестра ряд монументов, включая и памятник Щорсу.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить