Памятник офицеру Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве
- РИА Новости
Торжественная церемония открытия памятника Щорсу состоялась 30 апреля 1954 года и была приурочена к 300-летию воссоединения России и Украины.
Вопрос о его сносе рассматривался уже несколько лет. Как следует из заявления Киевской городской администрации, решение всё же было принято.
«Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу», — указывается в сообщении.
Примечательно, что ранее от демонтажа монумент защищал статус объекта культурного наследия. Однако после в Минкультуры Украины призвали исключить из государственного реестра ряд монументов, включая и памятник Щорсу.