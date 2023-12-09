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Памятник офицеру Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве

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Памятник командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу, расположенный на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры в Киеве, начали демонтировать. Об этом сообщили в городской администрации.
Памятник офицеру Николаю Щорсу начали демонтировать в Киеве
  • РИА Новости

Торжественная церемония открытия памятника Щорсу состоялась 30 апреля 1954 года и была приурочена к 300-летию воссоединения России и Украины.

Вопрос о его сносе рассматривался уже несколько лет. Как следует из заявления Киевской городской администрации, решение всё же было принято.

«Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу», — указывается в сообщении.

Примечательно, что ранее от демонтажа монумент защищал статус объекта культурного наследия. Однако после в Минкультуры Украины призвали исключить из государственного реестра ряд монументов, включая и памятник Щорсу.

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