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Кулеба — о проблемах с помощью от США: «Не кипишуйте»

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не поднимать «кипиш» в связи с проблемами поставок американской помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — сказал министр.

Таким образом глава МИД Украины прокомментировал сделанное ранее заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что американская сторона намерена и дальше оказывать военную поддержку украинским властям, но не на уровне 2022—2023 годов.

По словам Кулебы, речь не идёт о поддержке Украины в 2024 году. Министр указал, что Госдеп имел в виду, что когда Украина встанет на ноги и у страны будет достаточно оружия и ресурсов, то сумма поддержки уменьшится.

4 января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет финансов для дальнейшей помощи Киеву.

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