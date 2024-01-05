МИД России: на Украине расположено более тысячи «кол-центров», вымогающих деньги

На Украине находится более 1 тыс. «кол-центров», занимающихся вымогательством.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, Москва неоднократно предупреждала страны Запада, что создаваемая на Украине при поддержке США «IT-армия» будет проблемой.

Ранее он заявил, что Украина стала полигоном НАТО для борьбы с Россией в цифровом пространстве.

Также в Совбезе России отметили, что зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали киберобъекты страны.