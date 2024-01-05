Расчёт ПТРК костромских десантников уничтожил под Артёмовском пехоту ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что пуском управляемой ракеты из ПТРК «Фагот» костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ.
После, по данным ведомства, они оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении трёх РСЗО Vampire и одной «Ольхи» под Купянском.
Также в ВС России заявили о поражении опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении.