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Расчёт ПТРК костромских десантников уничтожил под Артёмовском пехоту ВСУ

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Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артёмовска.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что пуском управляемой ракеты из ПТРК «Фагот» костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ.

После, по данным ведомства, они оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет»  уничтожили ещё около двух отделений пехоты.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении трёх РСЗО Vampire и одной «Ольхи» под Купянском.

Также в ВС России заявили о поражении опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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