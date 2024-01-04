Развожаев: выложивших в сети работу ПВО уже разыскивают спецслужбы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выложивших в сети видео, как средства ПВО сбивают украинские ракеты, уже разыскивают спецслужбы.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — указал губернатор.

Ранее Развожаев заявил, что атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время.

Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.