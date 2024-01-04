Развожаев: атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что одна из сбитых в городе украинских ракет упала на территорию частного сектора и не взорвалась. Он также отметил, что данная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась», — написал губернатор.

Развожаев заявил, что на место уже отправились спецслужбы для проверки информации. Он попросил горожан не подходить к частям сбитых ракет и сообщать о них по номеру 112.

Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.