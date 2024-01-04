Развожаев: атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась», — написал губернатор.
Развожаев заявил, что на место уже отправились спецслужбы для проверки информации. Он попросил горожан не подходить к частям сбитых ракет и сообщать о них по номеру 112.
Ранее Минобороны России проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.