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Силы ПВО России уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом

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RT
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом.
Силы ПВО России уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом
  • РИА Новости

«4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожено над Крымским полуостровом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВС России сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по Севастополю.

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