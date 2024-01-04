ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по городу.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Также глава города попросил не снимать и не выкладывать работу противовоздушной обороны.

Ранее он сообщил, что военные применили дымовую маскировку в Севастополе.

В городе объявлена воздушная тревога.