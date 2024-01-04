RT в Telegram
Подпишись

ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по городу.
ВС России сбили несколько воздушных целей ВСУ, выпущенных по Севастополю
  • РИА Новости

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Также глава города попросил не снимать и не выкладывать работу противовоздушной обороны.

Ранее он сообщил, что военные применили дымовую маскировку в Севастополе.

В городе объявлена воздушная тревога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить