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Welt: ЗРК Patriot не смогла предотвратить удары российских ракет Х-32 на Украине

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Украинская система средств ПВО, включающая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32, когда ВС России наносили массированные удары, заявил в эфире Welt немецкий корреспондент Гуидо Шмидтке.
Welt: ЗРК Patriot не смогла предотвратить удары российских ракет Х-32 на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

По словам Шмидтке, из-за неуязвимости Х-32 и высокой скорости ни одна такая ракета ещё не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot.

«Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — сказал журналист.

29 декабря представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинские войска за всё время конфликта не смогли сбить ни одной из более 300 российских ракет Х-22.

Военный аналитик Джимми Раштон отмечал, что украинским средствам ПВО, возможно, придётся не реагировать на некоторые цели, «потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков».

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