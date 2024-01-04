Welt: ЗРК Patriot не смогла предотвратить удары российских ракет Х-32 на Украине
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По словам Шмидтке, из-за неуязвимости Х-32 и высокой скорости ни одна такая ракета ещё не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot.
«Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — сказал журналист.
29 декабря представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинские войска за всё время конфликта не смогли сбить ни одной из более 300 российских ракет Х-22.
Военный аналитик Джимми Раштон отмечал, что украинским средствам ПВО, возможно, придётся не реагировать на некоторые цели, «потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков».