В ВСУ заявили, что Украина за всё время конфликта не смогла сбить ни одной Х-22

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские войска за всё время конфликта не смогли сбить ни одной из более 300 российских ракет Х-22.

«Ракета Х-22 летит со скоростью в 4 тыс. км/ч, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории», — цитирует его издание «СТРАНА.ua».

По словам спикера, Украине необходимы специальные системы противовоздушной обороны. Игнат в качестве примера привёл зенитный ракетный комплекс Patriot.

Он признал, что с ракетами Х-22 непросто справиться.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия за неделю нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.