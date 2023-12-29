В ВСУ заявили, что Украина за всё время конфликта не смогла сбить ни одной Х-22
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«Ракета Х-22 летит со скоростью в 4 тыс. км/ч, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории», — цитирует его издание «СТРАНА.ua».
По словам спикера, Украине необходимы специальные системы противовоздушной обороны. Игнат в качестве примера привёл зенитный ракетный комплекс Patriot.
Он признал, что с ракетами Х-22 непросто справиться.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия за неделю нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.