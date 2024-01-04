RS: Россия получает всё больше преимуществ для переговоров по Украине

Военный и экономический баланс в украинском конфликте сильно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. Как считает директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен, такая ситуация даёт основания для начала мирных переговоров, пока это возможно.

Своё мнение Ливен выразил в статье для портала Responsible Statecraft.

Специалист обратил внимание на то, что помощь США Украине на том же уровне, какой был прежде, нельзя гарантировать даже в среднесрочной перспективе. Отчасти это связано с новыми обязательствами американских властей перед Израилем, оказавшимся в палестино-израильском конфликте.

Вместе с этим ни США, ни Европа не могут достичь своих целей по увеличению производства артиллерийских снарядов, которые Россия выпускает «примерно в три-пять раз быстрее», чем Украина.

Автор отмечает и нехватку рабочей силы на Украине, а также появление «драконовских мер» по призыву на военную службу. Это, в свою очередь, стало причиной ожесточённых внутриполитических споров.

Ливен заключает, что если партнёры Украины будут и далее тянуть с переговорами, то условия, на которых мир будет заключён, станут «намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада».

На недавней встрече с военными в госпитале им. Вишневского, которая состоялась 1 января, президент Владимир Путин сообщил, что Россия желает завершить конфликт на Украине, но на своих условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.