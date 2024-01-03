Кулеба: совет Украина — НАТО проведёт заседание из-за ударов ВС России
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«НАТО поддержало просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО — Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины», — написал министр в X (ранее Twitter).
Как ранее писала The Telegraph, украинские средства ПВО не справятся со всеми ударами России этой зимой из-за недостаточного количества ракет-перехватчиков. Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что Украине не победить Россию в ракетном военном конфликте.
29 декабря стало известно, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.