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Экс-замминистра Тука: уже начхать на права человека в вопросе призыва на Украине

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Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что «уже начхать» на права человека в вопросе призыва на Украине.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

По его словам, в ВСУ нужно призывать всех граждан призывного возраста. 

«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну», — сказал Тука.

Также он заявил, что украинские СМИ потворствуют уклонистам от мобилизации.

Ранее внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

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