Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также в Шебекинском городском округе из миномёта был обстрелян посёлок Красное — там зафиксировали семь прилётов, отмечал глава области.

2 января украинские войска обстреляли Белгород. Один человек погиб и пятеро пострадали. На подлёте к городу было сбито восемь воздушных целей.