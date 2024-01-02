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Гладков: один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода

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Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны украинских войск.
Гладков: один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что на подлёте к Белгороду было сбито восемь воздушных целей.

По его словам, рядом с автомобилем разорвался снаряд, водитель погиб от осколочных ранений.

Ещё четверо человек пострадали в районе авторынка. Двоих доставили в больницу, двое отказались от госпитализации. 

Также ранение руки получила пассажирка автобуса, на крышу которого упал осколок.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью.

Всего 2 января средства ПВО уже сбили 17 украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью.

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