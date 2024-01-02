Минобороны: силы ПВО сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью
- РИА Новости
Отмечается, что около 14:30 мск российские военные пресекли очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.
Всего 2 января средства ПВО уже сбили 17 украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью.
Ранее сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших 2 января в регионе.