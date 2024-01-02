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Минобороны: силы ПВО сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью

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Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью.
Минобороны: силы ПВО сбили ещё восемь ракет «Ольха» над Белгородской областью
  • РИА Новости

Отмечается, что около 14:30 мск российские военные пресекли очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

Всего 2 января средства ПВО уже сбили 17 украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью.

Ранее сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших 2 января в регионе.

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